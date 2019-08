Avviso pubblico del Comune per far rinascere il Gela Calcio, ci sono tre gruppi interessati

Gela. Tra lunedì e martedì il Comune di Gela emanerà un avviso pubblico per individuare il progetto di rilancio calcistico dopo la scomparsa del Gela Calcio. Nel frattempo è partita l’ennesima domanda alla Lnd Sicilia per chiedere l’ammissione nel torneo di Promozione, che non sarà la serie D o l’Eccellenza, ma rappresenta pur sempre un inizio. La decisione arriverà il 21 agosto, quando il presidente Santino Lo Presti tornerà a riunire il proprio comitato direttivo.

Tre i gruppi che probabilmente avanzeranno all’amministrazione comunale la propria candidatura. Due sono già usciti allo scoperto e fanno riferimento alla Fc Gela di Alessio Catania e Luigi Rivecchio, fresco vincitore del torneo di Terza categoria, e Cristian Paradiso, che ha già ottenuto l’affiliazione in Figc del Gela Calcio Srls.

Il terzo gruppo invece comprende l’imprenditore Maurizio Melfa, Emanuele Alabiso, Salvatore Spadaro ed un imprenditore non gelese.