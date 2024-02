Avvocati e studenti, riparte il torneo del Dire e Contraddire

Gela. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, domani dalle 11:30, terrà una onferenza stampa di presentazione del Torneo del Dire e Contraddire, presso l’Aula Moscato del Tribunale. Anche per quest’anno, per la seconda volta, sono state avviate nelle scuole cittadine la formazione e la preparazione del torneo. È alla quarta edizione nazionale e nasce nel 2017 dal progetto a cura dell’avvocato Vincenzo Di Maggio e dell’avvocato Angela Mazzia dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Successivamente, nel 2020, diviene oggetto del Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero dell’Istruzione, nell’intento precipuo di favorire la cultura del dialogo e della cittadinanza attiva tra i giovani studenti: concepire la cittadinanza come esercizio responsabile della “parola”, assumendo come centrale l’arte dialogica e l’arte della disputa, generative del pensiero critico, signica gettare le basi per gli elementi fondanti ed essenziali della partecipazione civica.