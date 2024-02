Azione fuori dalla giunta, Greco: “Sorpreso, prevalgono ciniche ragioni di opportunità politica”

Gela. “Ciniche ragioni di opportunità politica”. Il sindaco Lucio Greco si dice “sorpreso” dalle dimissioni dell’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso. La scorsa settimana, l’avvocato e l’assessore hanno tenuto a battesimo uno dei principali progetti di riqualificazione del sistema “Qualità abitare”, quello per l’Orto Pasqualello. Nonostante qualche precedente fase di tensione politica, sembrava che il primo cittadino e Azione potessero andare avanti fino alla conclusione del mandato. Non è da escludere che Greco contasse sui calendiani per il progetto di un mandato bis. Invece, Caruso e il coordinatore Luigi Di Dio hanno scelto di accelerare. Valuteranno altri progetti politici. “Sinceramente, le dimissioni dell’assessore Caruso non me le aspettavo e mi hanno colto di sorpresa. Il problema della loro permanenza in giunta, infatti, si era già posto. C’erano state, tra il consigliere Di Dio e l’assessore Incardona, delle aspre polemiche su cui sono intervenuto per trovare un punto di equilibrio. Ritenevo, infatti, che il momento delicato che stava vivendo la nostra città, non consigliava incomprensioni o peggio rotture che avrebbero potuto compromettere l’azione amministrativa”, dice Greco.