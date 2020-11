Banco digitale, proposta accolta da imprenditori: “Insieme per diritto allo studio”

Non si è discusso solo della materiale donazione di pc e del necessario per la didattica a distanza, ma anche di creare le condizioni per rendere il banco informatico pienamente efficiente. “Lo spirito della mia proposta – dice Giocolano – era proprio questo. Superare le diffidenze e dare la possibilità a tutti di avere il pieno diritto allo studio, anche quando non si hanno i mezzi economici a disposizione. E’ lodevole il fatto che alcuni imprenditori e professionisti della città si siano messi a disposizione. Spero sia solo un primo passo per avere una città migliore e più solidale, soprattutto in situazioni come questa”.