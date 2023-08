”Beato Lui”, Buttafuoco racconta in città l’Arcitaliano Berlusconi

Gela. Se il 12 giugno del 2023 si è scritta la parola fine alla vita terrena di Silvio Berlusconi, il personaggio del Cavaliere invece continua a vivere di vita propria nella narrazione dei trent’anni del Berlusconismo che nel bene o nel male hanno cambiato l’Italia e in quella teatralità che ha sempre caratterizzato la “Maschera” che il fondatore di Forza Italia ha indossato durante la sua vita sulla ribalta imprenditoriale, politica e sportiva, riuscendo ad incarnare lo spirito dell’italiano medio, per decenni in soggezione di fronte alle figure austere dei propri governanti. E proprio la teatralità di Silvio Berlusconi è al centro della narrazione alternativa che Pietrangelo Buttafuoco ha voluto raccontare nel suo ultimo libro, presentato ieri in città, grazie ad una iniziativa della Libreria Orlando.

“Beato Lui” è un vero e proprio panegirico che racconta con ironia la storia di Arcisilvio. Un continuo affastellarsi di scene, di performance, di brevi novelle dove è possibile affermare una verità e il suo contrario. “Silvio Berlusconi è una personalità che diventa personaggio – spiega Buttafuoco – ed è il perfettto canone che può essere raccontato in mille modi diversi dal romanzo al teatro fino a quel canone che è insito nella natura degli italiani che altro non è che la commedia”.

Stuzzicato dalle domande del giornalista gelese Giovanni Marinetti, Buttafuoco racconta l’odio – amore viscerale che gli italiani hanno riservato a Berlusconi. “L’Italia ha una faccia in cui un occhio non può vedere l’altro occhio – continua Buttafuoco – e Berlusconi è riuscito a catalizzare in maniera quasi totalizzante questo amore-odio degli italiani su di sé”.