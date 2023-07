Beni confiscati, Comune vuole acquisire quattro immobili: c’è anche un’area aziendale

Il no dei giudici romani confermò in via definitiva il provvedimento. Sotto chiave finirono l’area nel complesso e il cinquanta per cento delle quote societarie. La giunta, con la delibera rilasciata, aderisce alla manifestazione d’interesse per acquisire i quattro cespiti. Due terreni sarebbero destinati a finalità sociali e ad orti. I restanti invece avranno “scopo di lucro”.