L’attentato incendiario alla villa confiscata, Greco chiama alla mobilitazione: “Rimaniamo uniti”

“So bene che in questo momento tutte le forze politiche sono già in campagna elettorale per le prossime elezioni – aggiunge – ma so altrettanto bene che la lotta alla mafia deve rimanere un obiettivo comune per tutti gli schieramenti. Su tutto insomma ci si può dividere ma non sui pilastri sui quali poggia la vita democratica. Per questo chiedo a tutti gli invitati di partecipare e di far sentire, in un momento così delicato, la loro vicinanza alla città”.