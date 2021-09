Beni del Comune da alienare, nota commissione: “Un bando, era condizione per bilancio”

Gela. Sono introiti, che seppur previsti in bilancio, negli anni non sono mai stati incassati dal municipio. Palazzo di Città deve mettere a bando i beni da alienare, così come indicato nel relativo piano e nel documento finanziario, approvato dall’assise civica prima della pausa estiva. La commissione consiliare urbanistica ha predisposto una nota, da trasmettere al settore competente. Se ci sono beni comunali da alienare o da dare in affidamento, si deve procedere, anche per assicurare nuove economie alle casse del municipio. “La commissione urbanistica – spiega il presidente Vincenzo Casciana – ha rilasciato parere favorevole al bilancio 2021, a condizione che l’amministrazione comunale e gli uffici procedessero a pubblicare il bando per l’alienazione dei beni che l’ente intende cedere. Sono somme, per ora solo potenziali, che vengono indicate in bilancio, ma si deve procedere con i passaggi necessari, ad iniziare dal bando per eventuali offerte dei privati. Chiaramente, tutto va fatto con la massima trasparenza”. Sui beni del Comune, non sempre è stato possibile avere dati certi, sia su un piano strettamente numerico che sotto il profilo della gestione, condotta negli anni.