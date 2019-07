BERLUSCONI LANCIA APPELLO AI MODERATI PER UNA FEDERAZIONE DI CENTRO

ROMA (ITALPRESS) – Un appello all'”altra Italia”, quella dei moderati, non per formare un nuovo partito ma per dar vita a una federazione di centro che sia alleata e “non subordinata” alle altre forze del centrodestra. A lanciarlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Sento il dovere di rivolgermi ancora una volta con un estremo appello all’Italia responsabile, seria, costruttiva, quell”altra Italia’, l’Italia vera, che oggi è pressochè priva di una rappresentanza politica, perchè non va a votare o disperde il suo voto – afferma l’ex premier -. Un’Italia che dalla politica si aspetta equilibrio, saggezza, esperienza, competenza, spirito di servizio e non protagonismo. L’Italia che lavora e che apprezza chi sa lavorare. L’Italia che non confonde umanità con buonismo né rigore con cinismo”. “Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa ‘altra Italia’, le realtà organizzate, le forze politiche, gli amministratori locali, le associazioni, le realtà civiche che avvertono questo vuoto – spiega Berlusconi -. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, nettamente alternativo alla sinistra, saldamente ancorato alle idee e ai valori liberali e cristiani, alla tradizione democratica e garantista della civiltà occidentale, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra. Di quest’area politica Forza Italia è parte costituente essenziale, ma non intende assumere alcun ruolo egemonico: al contrario, si mette al servizio di un progetto più ampio, per coinvolgere in una nuova politica concreta, l’Italia migliore”.

(ITALPRESS).