Bilancio approvato, giunta: “Fondamentale il ruolo del sindaco e della maggioranza”

Gela. L’approvazione avvenuta ieri del bilancio di previsione 2021, come aveva già fatto capire il sindaco Lucio Greco, ha sicuramente rappresentato un importante sprone politico. Gli assessori, mettendo da parte tensioni e qualche incomprensione del passato, si stringono intorno all’avvocato e alla maggioranza. “Avere a nostra disposizione uno strumento come il bilancio, votato per la prima volta ad inizio Agosto – spiegano gli assessori – ci permette di agire con tempestività e di affrontare con un certo ottimismo i gravi problemi che abbiamo davanti”. Gli assessori porgono la mano politica anche alla maggioranza, “che ha dimostrato senza del dovere e grande responsabilità”, spiegano. Per gli assessori, il voto favorevole è soprattutto merito del sindaco e degli uffici tecnici che sono riusciti ad anticipare i tempi.