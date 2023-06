Bimbi e maestre rivedono la fiaba di “Cappuccetto rosso”: un invito a rispettare l’ambiente

Gela. “Capuccetto Rosso e il lupo zozzone” è la rivisitazione della favola tradizionale attraverso cui le insegnanti del plesso “Rita Levi Montalcini” hanno voluto porre ancora una volta l’accento sull’importanza del riciclo e della tutela dell’ambiente. Nella versione proposta ai piccoli studenti Cappuccetto Rosso nel bosco incontra il lupo che inquina l’ambiente gettando cartacce e bottiglie tra gli alberti e i fiori, che tristi chiedono aiuto alla bimba con la mantella rossa. Lei, da brava cittadina del mondo, raccoglie tutta la spazzatura che poi differenzia negli appositi cestini prima di entrare a casa della nonna.

“Questo laboratorio è stato il modo perfetto per concludere un percorso di cittadinanza attiva in cui abbiamo voluto, attraverso il gioco, insegnare ai nostri alunni a rispettare la terra – ha dichiarato la maestra Enrica Cannistra – abbiamo reso i bambini partecipi a 360 gradi e abbiamo costruito insieme questa nuova versione della favola che tutti conosciamo”.

Gli alunni di due classi del plesso sito in via Paolo Orsi hanno realizzato una piccola rappresentazione teatrale per concludere il percorso intrapreso durante gli ultimi mesi dell’anno scolastico.