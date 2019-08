Blitz antidroga “Boomerang”, indagati al riesame: difese contro i provvedimenti della Dda

Gela. Hanno chiesto ai giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta di rivedere i provvedimenti restrittivi emessi nei loro confronti dai pm della Dda, che hanno coordinato l’inchiesta antidroga “Boomerang”. I legali degli indagati hanno presentato ricorso, davanti all’ordinanza di custodia cautelare emessa al termine dell’inchiesta. Secondo gli investigatori, il quarantasettenne Giacomo Gerbino e il trentaquattrenne Salvatore Gambino avrebbero gestito un giro di droga, soprattutto cocaina e hashish, che avrebbe avuto come basi di transito sia la zona di Catania che quella di Vittoria. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati emessi nei confronti di Rocco Carfì, Gaetano Renna, Giuseppe Celona, Bartolomeo Palmieri, Salvatore Piva, Salvatore Biundo, Carmelo Pelligra, Giuseppe Iapichello e Gianfranco Vasile. L’indagine è stata estesa ai presunti fornitori del gruppo, i vittoriesi Fortunato Vella, Giovanni Tumino e Salvatore Raniolo (quest’ultimo attualmente ai domiciliari), oltre al catanese Virgilio Terranova. Domiciliari per Emanuele Iapichello e per l’altro vittoriese Salvatore Raniolo.