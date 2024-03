Blitz “Tritone”, tra gli arrestati il gelese Raniolo: è stato fermato e sottoposto a misura

Gela. Avrebbe avuto rapporti e contatti per la droga con i nisseni coinvolti nel blitz della notte, ribattezzato “Tritone”. Tra gli arrestati c’è il gelese quarantatreenne Gianluca Giuseppe Raniolo. E’ stato fermato e sottoposto a custodia cautelare in carcere mentre si trovava nella zona di Ravenna, per ragioni di lavoro. Così come gli altri coinvolti, nei prossimi giorni sarà sentito davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. L’attività investigativa si è concentrata prevalentemente sulla gestione della droga. I pm della Dda di Caltanissetta hanno ricostruito una fitta filiera delle sostanze stupefacenti e delle piazze di spaccio.