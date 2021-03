Buche e avvallamenti, slalom in corso Salvatore Aldisio

L’amministrazione, consapevole dello stato di degrado in cui verte corso Salvatore Aldisio, si è già attivata per pianificare un intervento mirato. “Sappiamo già come dobbiamo intervenire – ha dichiarato Santino Nicoletti – e anche se complesso, stiamo già approntando una perizia così da ripristinare questi interventi che riteniamo urgenti in quanto pregiudizievoli per il transito e dei pedoni”. Ancora nessun intervento è stato invece realizzato sull’avvallamento in via Bresmes dove pochi giorni fa è caduta una signora anziana. Nonostante ai nostri microfoni l’assessore ai lavori pubblici, Ivan Liardi, aveva preannunciato una diffida a Caltaqua, ad oggi la situazione è rimasta invariata. “Abbiamo già inviato due note di sollecito – afferma l’assessore Liardi – tuttavia, l’intera zona è oggetto di un massiccio intervento di Caltaqua che ormai è in via di definizione. Inoltre, è già in previsione che il tratto di strada, da piazza Enrico Mattei sino a tale incrocio, venga interamente asfaltato”.