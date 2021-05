Cala il numero dei contagi da Covid in città, 17 nuovi casi ma 45 guariti

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore è in calo il numero complessivo dei positivi al Covid. Sono diciassette i nuovi casi. I guariti, in città, risultano 45. La linea totale rimane sopra i 600 contagiati (sono 639). Non risultano nuovi ricoveri. In provincia, i contagiati sono 10 pazienti di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 1 di Butera, 1 di Riesi e 1 di Villalba. I guariti, 34 di Caltanissetta, 8 di Mussomeli, 7 di San Cataldo, 6 di Riesi, 5 di Niscemi, 3 di Serradifalco, 2 di Mazzarino, 1 di Sommatino, 1 di Butera e 1 di Villalba.