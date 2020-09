Cambia la Ztl, eliminata in via Mare ma mantenuta in corso Vittorio Emanuele

Gela. Cambiano gli orari della Ztl. Da stasera niente zona a traffico limitato in via Mare e si potrà transitare in entrambe le direzioni. Rimane invariata invece nei fine settimana la Via Rossini dalle 21 alle 2 di notte. Viene escluso il tratto da piazza Sant’Agostino fino all’incrocio di via Marconi. Da Via Marconi fino a piazza Trieste rimane invece invariata l’interdizione alle auto dalle 18 alle 2 e fino ad ottobre. Dal Comune fanno però sapere che l’argomento sarà affrontato con i commercianti.