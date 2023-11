Cambiano gli orari della Ztl in centro storico, variazioni valide fino a giugno del prossimo anno

Gela. Cambiano gli orari della Ztl in centro storico, nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste. L’amministrazione comunale, su proposta del sindaco Lucio Greco, ha scelto di superare il precedente provvedimento, stabilendo che la zona a traffico limitato sarà attiva in centro, dalle 18:30 alle 20:30, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e nei festivi.