Ztl in viale Cortemaggiore, sarà attiva nel tratto tra via Minerbio e via Caviaga

Gela. In viale Cortemaggiore, nel tratto compreso tra via Minerbio e via Caviaga, sarà attiva la zona a traffico limitato. L’amministrazione comunale ha formalizzato la decisione, con una delibera di giunta. Nel cuore di Macchitella, centro della movida soprattutto estiva, sarà collocato anche un sistema di videosorveglianza, per cercare di gestire ancor meglio il flusso veicolare e prevenire situazioni di pericolo per i pedoni. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno approvato.