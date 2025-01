“Cambiano non è solo”, Lorefice: “Non dobbiamo rimanere in silenzio”

Gela. L’intimidazione al parlamemtare Ars Angelo Cambiano trova lo sdegno del senatore Pietro Lorefice. “Quello che è successo ad Angelo Cambiano è vergognoso. Sapere che un collega, un uomo legato alla sua terra per la cui rinascita si impegna quotidianamente, sia stato oggetto di un atto vile e intimidatorio mi lascia indignato e amareggiato. Gli spari contro la vetrata della sua segreteria politica non sono solo un gesto contro Angelo, ma un attacco a chiunque creda nella democrazia e nella legalità. Non possiamo e non dobbiamo restare in silenzio di fronte a simili provocazioni. Ad Angelo voglio dire che non è solo”, spiega.