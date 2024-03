Campo largo moderati-centrodestra, l’intesa non c’è ancora: servono altri passaggi

Gela. Sembrano un pò le montagne russe nel centrodestra cittadino. In serata, si sono tenute riunioni tra i riferimenti dell’area che pare voglia mettere su una sorta di campo largo, con moderati e appunto partiti di centrodestra. Le evoluzioni degli ultimi giorni sembravano potersi concretizzare, secondo alcuni già in serata al termine di un vertice. Così non è stato. L’accordo ufficiale non c’è, al momento. Il punto di convergenza pare possa essere la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino, ex dirigente comunale e attuale responsabile tecnico di Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio rifiuti e la piattaforma integrata di Timpazzo. Anche sul suo nome, però, iniziano a trasparire tatticismi. Il patto tra Forza Italia e i meloniani di Fratelli d’Italia, già attuato a Caltanissetta, sembra che non possa essere messo in discussione in città. Sarebbero i dirigenti regionali e nazionali a garantirlo. Farlo scricchiolare per le amministrative di inizio giugno non sembra un obiettivo delle segreterie palermitane e romane. L’accordo largo suggerito dai moderati, con in testa i renziani di Italia Viva, e che andrebbe bene ad una parte pare ampia del centrodestra (ad iniziare dai cuffariani della Dc), al momento non è stato siglato. Fratelli d’Italia difficilmente potrà limitarsi ad un ruolo da comprimario oppure defilarsi del tutto.