Campo scout, tende e bivacchi a San Giacomo per i 50 anni di Agesci Gela 3

Gela. In occasione del 50esimo anniversario di attività, il Gruppo Scout AGESCI Gela 3 apre le porte alla città. Una due giorni di giochi, avventure e scoperta per tutti.

Il prossimo 26 e 27 ottobre, presso la Parrocchia San Giacomo Maggiore di Gela, si terrà un’Open Day speciale in cui sarà allestito un vero e proprio campo scout all’aperto, con tende, bivacchi e attività coinvolgenti per grandi e piccoli.

In questi due giorni, il gruppo offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo dello scoutismo, provando in prima persona le attività che da sempre caratterizzano questa realtà: giochi, esplorazioni, attività pratiche e momenti di condivisione. I genitori potranno confrontarsi con il capogruppo Giuseppe Di Pietro, figura di riferimento con oltre 45 anni di esperienza formativa e didattica, e con tutto il direttivo AGESCI. I giovani scout – lupetti, esploratori/guide, rover e scolte, – saranno presenti per intrattenere i più piccoli e condividere il loro entusiasmo.

Questo evento segna una tappa importante per il gruppo, che dal 1975 ha coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze nel percorso scout, trasmettendo loro valori fondamentali come il rispetto della natura, l’amicizia, la responsabilità e il servizio verso la comunità.

«Essere alla guida di un gruppo con una storia così importante è un onore e una grande responsabilità- afferma Giuseppe Di Pietro, capogruppo Agesci Gela 3- In questi 50 anni abbiamo cresciuto generazioni di ragazzi, insegnando loro i valori dello scoutismo e aiutandoli a diventare cittadini responsabili e attivi. Il futuro del gruppo è luminoso: ci aspetta un cammino ancora ricco di avventure e nuove sfide, e il nostro obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento per i giovani di Gela e non solo».

L’evento rappresenta un’opportunità per le famiglie di conoscere più da vicino la realtà dello scoutismo, per scoprire come questa esperienza possa offrire ai giovani un ambiente sano e formativo, dove sviluppare competenze, amicizie e un forte senso di appartenenza alla comunità.