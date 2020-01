Cancelleri venerdì in città, niente visita in Comune: viceministro sarà in capitaneria e al teatro “Eschilo”

Gela. Dopo il ministro dem Giuseppe Provenzano, tocca al viceministro grillino Giancarlo Cancelleri. Sarà venerdì in città. Arriva in una fase che dovrebbe condurre allo sblocco definitivo dei lavori al porto rifugio. C’è incertezza invece per la sorte dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, anche se nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha provveduto ad una verifica in Regione per il deposito di quattro progetti. Cancelleri farà prima visita alla Capitaneria di porto (ore 17:30) per poi trasferirsi al teatro “Eschilo” (ore 18:30), dove gli esponenti locali del Movimento cinque stelle hanno organizzato un incontro aperto alla città. Cancelleri, da un punto di vista strettamente politico, è il riferimento del senatore Pietro Lorefice, del deputato regionale Nuccio Di Paola e del consigliere comunale Virginia Farruggia.