“Maggioranza contro dirigenti confermati dal sindaco”, Pellegrino: “Chi ha deciso che non si andrà al Cga?”

Gela. “La giunta? Dovrebbero prendere atto della loro incapacità amministrativa. Vorrei capire cosa abbiano verificato il sindaco e i suoi alleati. Forse, era la verifica del disastro”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, che tra le fila dell’attuale opposizione al sindaco Lucio Greco è stato quello più votato, esclude che l’amministrazione possa andare incontro ad una nuova fase, nonostante la verifica politica di inizio anno. “Sarei il primo a voler votare atti che possano fare gli interessi della città – dice ancora – ma non ne vedo. Di certo, non posso condividere quelli che arrivano in consiglio comunale il 27 dicembre, a ridosso di fine anno”. Pellegrino, che fa parte del gruppo di “Avanti Gela”, ne ha anche per la maggioranza del primo cittadino. “Contestano l’operato dei dirigenti del Comune – spiega ancora – gli stessi dirigenti confermati dal loro sindaco e a fine anno anche premiati. Mi sembra veramente assurdo”. Per l’esponente del centrodestra locale, la città si trova a fronteggiare una situazione al limite. “Si celebra il fatto che sia stato asfaltato un tratto di via Cicerone – spiega ancora – ma è questo il cambiamento che aveva promesso il sindaco? Dobbiamo esultare per un tratto di strada asfaltato? Basta fare un giro nei quartieri e si capirà che la gente è sempre più sfiduciata e lontana dalla politica”. Il consigliere rilancia anche sui temi di riferimento del sindaco Lucio Greco. “Perché non fa chiarezza sui rapporti con Eni? – continua – un giorno, sembra avversare l’azienda; quello successivo, invece, ci dialoga. Qual è la sua vera posizione? Sul futuro del contratto con Caltaqua, cosa ha deciso di fare? Questa non è opposizione fine a sé stessa. La città chiede un cambio di passo, che non c’è stato”.