“Cantieri aperti e abbandonati”, Emmanuello: “Via Niscemi conferma situazione grave”

Gela. Il giudizio non cambia. Secondo il gruppo locale di Fratelli d’Italia i cantieri avviati in città “sono abbandonati”. Ancora una volta, dopo quanto sostenuto di recente, Rosario Emmanuello ribadisce il concetto, riferendosi ai lavori di via Niscemi. “L’assessore Ivan Liardi in risposta alla nostra denuncia aveva tacciato il partito di fare populismo – dice Emmanuello – utilizzando il linguaggio del politichese a questa amministrazione tanto caro ed evitando così di dare risposte concrete ai cittadini. Ma il tempo è galantuomo e la realtà è ben chiara e sotto gli occhi di tutti. Basta fare una passeggiata nel cantiere di via Niscemi per notare che da allora poco o nulla è cambiato con gravi carenze dal punto di vista della sicurezza, che mettono tutti i giorni in grave pericolo l’incolumità dei nostri cittadini, tra buche aperte e detriti nella carreggiata. Dalla nostra denuncia, quali azioni ha posto in essere l’assessore a tutela dei cittadini? Ha fatto i doverosi passaggi con il rup, con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza?”. Via Niscemi, per l’esponente del partito di Giorgia Meloni, sarebbe solo l’esempio più calzante di quanto non si riesce a fare nei cantieri avviati in città.