Caos sanità, paziente prima positiva e poi negativa Covid: strutture si smentiscono a vicenda

Gela. Un vero e proprio caos, organizzativo e di comunicazione. Nel caso della paziente che vi abbiamo raccontato ieri, sballottata tra l’ospedale “Vittorio Emanuele” e la clinica “Santa Barbara”, con esiti anche differenti, arriva il risultato del tampone (comunicato dall’amministrazione comunale), che è negativo. Nell’arco di poche ore, ieri, la donna era prima stata trasferita dal nosocomio di Caposoprano alla struttura privata di Macchitella, come un caso non Covid. I medici della clinica, però, accertando sintomi sospetti l’hanno sottoposta ad ulteriori accertamenti. “Arrivata al Santabarbara, la paziente è stata subito visitata dagli specialisti di medicina generale che, insospettiti da alcuni sintomi, hanno deciso di effettuare il test sierologico per il coronavirus. Risultata positiva al Covid – hanno fatto sapere dalla clinica – è stata immediatamente rimandata al Vittorio Emanuele. La donna, pertanto, non ha avuto accesso ai reparti del Santabarbara e non è entrata in contatto con i pazienti lì ricoverati”. Prima, positiva; ora, negativa. Una “filiera” che mette in difficoltà tutti e non dà garanzie ai cittadini, soprattutto in questo periodo di estrema emergenza.