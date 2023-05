Capigruppo, “non tocca ai consiglieri decidere sul programma degli eventi dello sbarco”

A far montare i primi dubbi sono state le cifre previste a copertura dell’iniziativa che dovrebbe protrarsi fino a settembre. C’è chi ritiene eccessiva l’entità economica in una fase molto delicata per la stabilità finanziaria del municipio. “Il consiglio potrà esprimersi successivamente sulle eventuali variazioni di bilancio, qualora siano necessarie – dice Sammito – c’è inoltre un monotematico fissato per il 30 maggio “. Più in generale, sia sul fronte dell’opposizione che su quello di pezzi dei pro-Greco, c’era più di qualche perplessità sul via libera richiesto all’assise civica per il programma degli eventi. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona, che stanno seguendo in prima persona l’intero iter, hanno già spiegato di volersi muovere nella “massima trasparenza”, anche se i tempi stringono.