“Carenze igienico-sanitarie”, Nas in un locale: scatta chiusura

Sono infatti emerse gravi carenze igienico-sanitarie nei locali cucina e deposito, tanto da non essere garantiti i minimi requisiti in materia di sicurezza alimentare. Per le gravi irregolarità riscontrate l’autorità sanitaria, su segnalazione del Nas, ha disposto la chiusura immediata del punto di ristoro, mentre all’esercente sono state contestare violazioni amministrative per l’ammontare di 7.098,00 euro.