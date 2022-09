Casciana e Grisanti più vicini a Fratelli d’Italia? “Interlocuzioni ci sono da tempo”

Gela. L’attuale corsa elettorale, anche a livello locale, è già stata segnata da parecchi colpi di scena ed è scontato che tanti stiano osservando con molta attenzione i movimenti dei partiti e non solo. Accade anche in consiglio comunale. Da qualche tempo, le notizie palermitane hanno fatto pensare a scenari attuabili pure in città. E’ il caso del gruppo “Liberamente”, che in consiglio è rappresentato da Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, fondatori di quest’iniziativa politica. Da tempo, sono vicini all’assessore regionale Toto Cordaro e hanno condiviso diverse iniziative istituzionali, per la città. Cordaro, che non si è ricandidato, ha comunicato il passaggio a Fratelli d’Italia. In città, Casciana e Grisanti, pur senza una correlazione diretta con la mossa di Cordaro, hanno avviato interlocuzioni. Un dialogo piuttosto concreto è proprio quello con esponenti del partito della Meloni (che ha scelto Salvatore Scuvera per le urne dell’Ars). “Le interlocuzioni con Fratelli d’Italia ci sono da un bel po’ di tempo – dice Casciana – siamo in contatto con i vertici regionali. Non nascondo che abbiamo avuto interlocuzioni anche con altri gruppi. Preferisco non dire altro, almeno per il momento”. Un eventuale passaggio di Casciana e Grisanti a Fratelli d’Italia aprirebbe scenari nuovi all’assise civica, con il partito che potrebbe arrivare a schierare tre consiglieri, anche se non è ancora chiaro il futuro di Giuseppe Caruso, subentrato a Sandra Bennici. “L’assessore Cordaro non ci ha mai dato indicazioni su un’eventuale collocazione – precisa Casciana – con lui abbiamo avuto un rapporto istituzionale assai proficuo per il territorio. Siamo riusciti ad avere i fondi per il pontile sbarcatoio. L’assessore ha avuto un ruolo importante per il passaggio al Comune, a titolo gratuito, dell’area dell’ex lido Eden. Abbiamo continuato a confrontarci anche sulle questioni molto complesse che attengono l’area Nord 2 dell’ex Asi”.