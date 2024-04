Casciana rinuncia alla candidatura, FdI: “Gesto di maturità, rimane candidato ideale”

Gela. Il ritiro della disponibilità alla candidatura da parte del capogruppo FdI Vincenzo Casciana è visto dal partito come “un gesto di maturità”. “La dirigenza provinciale e cittadina di Fratelli d’Italia desidera esprimere la sua profonda gratitudine nei confronti del capogruppo Vincenzo Casciana per il gesto di maturità e responsabilità dimostrato. La decisione di rimettere a disposizione la sua candidatura è un segno tangibile della statura morale e politica dell’uomo. Casciana ha sempre dimostrato di essere vicino ai problemi della gente e della sua comunità, attraverso una serie di azioni politiche che hanno determinato nel partito la decisione di proporlo come candidato sindaco per la città. Il suo impegno e la sua dedizione sono evidenti, e siamo sempre più convinti che sarebbe il candidato ideale per guidare la nostra città”, fanno sapere dal partito provinciale e da cittadino.