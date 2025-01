Caso nuovo ospedale, Pd: “Sorpresi dai civici, Franzone chiarisca la sua posizione”

Gela. “Un comportamento che sorprende”. Come abbiamo riferito, la seduta di consiglio comunale di lunedì, convocata per le mozioni, qualche segnale politico lo ha fatto emergere. I dem si dicono meravigliati dalle spalle voltate alla loro mozione sul nuovo ospedale di Ponte Olivo. Non si aspettavano infatti che a fare il gran rifiuto fossero i civici del sindaco Di Stefano, loro alleati ma molto distanti rispetto al tema. Gli esponenti di “Una Buona Idea” non hanno sostenuto la mozione che impegna l’amministrazione a non perdere di vista l’iter per il nuovo nosocomio. Preferiscono puntare sul potenziamento del “Vittorio Emanuele”. Una linea condivisa dall’assessore Franzone, a sua volta freddo verso l’iniziativa del gruppo consiliare del Pd. I dirigenti democratici mettono le cose in chiaro. “Il Partito Democratico cittadino ha accolto con viva soddisfazione l’inserimento, da parte del governo regionale, dei fondi di sviluppo e coesione per la realizzazione di un nuovo e grande ospedale in città, ricadente a Ponte Olivo, per un importo di circa 130 milioni di euro, per servire anche i territori limitrofi di Niscemi, Butera, Mazzarino e anche Riesi. A seguito, il Pd e le forze politiche di maggioranza inserirono questa rilevante opera tra le dodici proposte previste nel Piano territoriale regionale che il sindaco Di Stefano e la giunta municipale trasmisero alla Regione, nel mese di ottobre scorso. Per rafforzare ulteriormente la realizzazione di questa importante struttura sanitaria il gruppo consiliare del Pd ha presentato una mozione di indirizzo da sottoporre al consiglio comunale – fanno sapere dalla struttura commissariale – per dare un più forte mandato al sindaco e alla giunta per rappresentare nei tavoli Istituzionali questa aspettativa della città. A riguardo, sorprende il comportamento dei consiglieri di “Una Buona Idea” che non hanno dato sostegno alla mozione, con dichiarazioni di voto contrarie, astensioni e uscite dall’aula consiliare al momento del voto. Altresì, appare non chiaro il significato politico verso la nascita del nuovo ospedale a Ponte Olivo dell’assessore alla sanità Filippo Franzone. Rispetto alle sue posizioni cercheremo di approfondire i contenuti anche per una verifica sul prosieguo politico in materia di sanità in città, ambito che rappresenta come assessore al ramo. Peraltro, il sostegno alla nascita del nuovo ospedale a Ponte Olivo non fa venire in meno le azioni politiche che il sindaco, il Pd e le altre forze di maggioranza, “Una Buona Idea” e 5stelle, stanno mettendo in campo per il miglioramento e il consolidamento dei servizi sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, per Gela e per gli altri Comuni del comprensorio, come l’attivazione dell’Utin ferma da quindici anni, l’apertura della emodinamica, la riapertura di neurologia ed otorinolarigoiatria, il funzionamento dell’ortopedia, unitamente al miglioramento dei servizi ambulatoriali”.