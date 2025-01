Cirignotta e Gnoffo: “Basiti dalle posizioni di certi consiglieri sul nuovo ospedale”

Gela. Era prevedibile che l’opposizione notasse da subito le divergenze interne alla maggioranza del sindaco in tema di nuovo ospedale. Lo sottolineano i forzisti Cirignotta e Gnoffo, che questa mattina insieme ad altri dirigenti ed esponenti del partito locale hanno incontrato l’assessore regionale Tamajo, in città per l’inaugurazione della produzione di Saf in raffineria. “Sul tema della sanità registriamo un cortocircuito politico all’interno della maggioranza di Di Stefano. La realizzazione del nuovo ospedale non contrasta assolutamente con il potenziamento dei servizi sanitari del nosocomio “Vittorio Emanuele”. Rimaniamo basiti dal dibattito consiliare in occasione della discussione della mozione sulla realizzazione del nuovo ospedale. L’atteggiamento critico tenuto in aula da alcuni consiglieri comunali sulla realizzazione di un’opera strategica per i servizi ospedalieri dei Comuni del sud della provincia, é ingiustificato e pretestuoso. Come si fa a non sostenere un’azione politica forte affinché gli impegni presi dal governo regionale sulla costruzione della nuova infrastruttura diventino realtà? Non dimentichiamo – dicono Cirignotta e Gnoffo – che il progetto è stato inserito tra quelli finanziabili con i fondi Sviluppo e Coesione per un importo di 130 milioni di euro. Ci saremmo aspettati da parte di tutte le forze politiche che sostengono l’amministrazione Di Stefano, unità di intenti su una questione di fondamentale importanza per i nostri territori. La nascita di questa nuova struttura sanitaria, i cui tempi di realizzazione e’ chiaro che non saranno brevi, non deve assolutamente fare calare l’attenzione sull’altro obiettivo comune della politica locale, che è quello del potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.