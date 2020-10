“Cavallo di ritorno” per l’oro e il Rolex rubati, perizia su Turco: furto in abitazione

Gela. Verrà effettuata una perizia per accertare la capacità di intendere e di volere, al momento dei fatti, del quarantacinquenne Gianfranco Turco. L’ha deciso la Corte d’appello di Caltanissetta nel procedimento che lo vede imputato con le accuse di furto e di un presunto “cavallo di ritorno”. Avrebbe preteso denaro per restituire l’oro e un orologio Rolex, rubati in un’abitazione. La richiesta, accolta dai giudici nisseni, è stata avanzata dal legale che lo assiste, l’avvocato Salvo Macrì. E’ stato nominato il perito che si occuperà degli accertamenti. Insieme a Turco, a processo c’è Giacomo Russello, a sua volta condannato in primo grado.