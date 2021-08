Scavone e Macchitella senza acqua, l’ira dei residenti

Gela. Da diversi giorni non arriva acqua in diverse case del quartiere Scavone e Marchitello. A segnalarlo alla nostra redazione sono gli stessi residenti, che hanno lamentato la mancata erogazione idrica proprio nei giorni di maggiore calura e quando tanti cittadini gelesi ospitano parenti nelle loro abitazioni. “E’ una situazione insostenibile – ha detto un residente di Scavone – in questo momento a casa mia siamo in dodici e senz’acqua da due giorni. Non ho letto nessun annuncio di interruzione o altro.