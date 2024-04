“Dissalatore mobile e potabilizzatore per l’emergenza”, PeR: “Possibili soluzioni strutturali”

“Ma sarà molto importante risolvere il problema in maniera definitiva nel lungo periodo, muovendosi su diverse direttrici come la pulizia degli invasi per recuperare capacità di stoccaggio, la razionalizzazione delle fonti d’acqua destinate alla città, la realizzazione di pozzi da usare in caso di necessità, la rete intelligente per evitare le perdite, bisogna diffondere la cultura dell’uso consapevole e per la diminuzione dello spreco e per la salvaguardia ambientale. Il rapporto con Caltaqua e Siciliacque deve essere improntato al rispetto degli utenti – aggiunge Liardo – per noi la sostenibilità, ambientale e sociale, è punto cardine del programma e ci batteremo per avere una città finalmente normale”.