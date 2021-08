Interventi all'”Eschilo” e al “Morselli”, progetti Libero Consorzio per i fondi europei

Gela. Il Libero Consorzio di Caltanissetta, in un periodo che precede ormai di poco la ripresa delle attività scolastiche, anche in città cerca di giocarsi la carta dei fondi europei, messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione. I tecnici nisseni, infatti, hanno ripreso in mano tutta la documentazione dei progetti che prevedono interventi di “adeguamento funzionale” e “messa in sicurezza” di due istituti superiori della città, il classico “Eschilo”-Liceo delle scienze umane e il tecnico “Morselli”. Si tratta di progetti, che se finanziati dal ministero, potrebbero assicurare fondi consistenti per intervenire su strutture che hanno necessità di essere adeguate, attraverso migliorie strutturali. Ciascun progetto ammonta a 350 mila euro, per un totale di 700 mila euro. Negli uffici del Libero Consorzio sono stati individuati i responsabili che si occuperanno di portare avanti l’iter, nel tentativo di arrivare al finanziamento ministeriale.