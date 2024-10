Cda Srr4, decisione slitta: rinviata la riunione fissata per le scelte di governance

Gela. Doveva essere la convocazione utile per definire gli equilibri nel nuovo consiglio d’amministrazione della Srr4, la società che sovraintende il ciclo dei rifiuti sul territorio. L’assenza di diversi sindaci ha indotto ad una richiesta di un rinvio. Una decisione che giunge all’indomani dell’aggressione subita dal sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, attuale presidente del cda della Srr. Una prossima data non è stata individuata. Se ne riparlerà successivamente. Bancheri guida un cda composto inoltre dai primi cittadini di Riesi (Salvatore Sardella) e Sommatino (Salvatore Letizia). A luglio, l’assemblea ha varato il bilancio 2023, prendendo tempo sul rinnovo del cda. Il rinvio odierno non permetterà ai sindaci di pronunciarsi sulle scelte di governance interna. Bancheri pare comunque avere il sostegno dell’assemblea. Tra gli aspetti dirimenti per la Srr, i rapporti con l’Ato Cl2 in liquidazione che porta avanti il sistema di compostaggio di Brucazzi, fermo da quasi due anni, e ha ancora in carico le vasche sature della discarica Timpazzo, A-B e C-D. Bancheri e molti altri sindaci sono convinti che la fase di liquidazione dell’Ato vada chiusa prima possibile, con il passaggio alla Srr4 e ad Impianti Srr, l’in house del servizio rifiuti e della piattaforma di Timpazzo.