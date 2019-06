Centristi-Udc è già crisi, Cirignotta e Di Pietro bocciano Scichilone: “Forse già dialoga con Greco”

Gela. Vicepresidenza del consiglio comunale, ma soprattutto i ricorsi giudiziari con i quali il gruppo di centrodestra contesterà l’esito elettorale. Sono due incognite che pesano sui rapporti interni all’area centrista locale, che ha fatto parte della coalizione elettorale pro-Spata. I vertici dell’Udc ed esponenti d’area come Vincenzo Cirignotta e Ennio Di Pietro sembrano ormai ai ferri corti. L’Udc, che in città e in provincia fa riferimento al neo consigliere comunale Salvatore Incardona e a Silvio Scichilone, di ricorso pare non voglia neanche sentir parlare e ha fatto più di un passo avanti per la vicepresidenza del consiglio comunale, nonostante l’alleanza sponsorizzasse Gabriele Pellegrino. “C’è stato sicuramente un difetto di comunicazione – dice Vincenzo Cirignotta – si doveva evitare di andare in aula consiliare con due nomi diversi per la vicepresidenza. Sono legittime le candidature sia di Salvatore Incardona che di Gabriele Pellegrino. Però, creare polemiche sulla vicepresidenza mi pare eccessivo”. L’ex consigliere comunale l’affondo lo fa riferendosi al coordinatore provinciale dell’Udc Silvio Scichilone. “Continua a muoversi in autonomia – dice ancora – l’alleanza di centrodestra ha tenuto nella fase elettorale, ma se per il coordinatore provinciale non esiste più, allora ne prendiamo atto. Abbiamo avuto interlocuzioni con il consigliere Incardona, che ritengo un buon rappresentante all’assise civica, e mi risulta che sia stato messo al corrente del ricorso. A questo punto, sulla vicepresidenza andrebbe rispettata la quota di genere. Per me, dovrebbe essere assegnata ad un consigliere donna”.