“Centro idrogeno con Eni”, Greco-Baglieri: “Su ex Ciliegino e campagne serve interesse”

Greco ha parlato di “legittime ragioni” degli ex proprietari, che non hanno mai ricevuto le indennità previste. “E’ un grande contenzioso che ogni giorno si fa più complicato e rischia di arrecare all’ente un danno erariale immenso. La mia amministrazione – ha detto – si è assunta una grande responsabilità riprendendo in mano questo progetto, ma c’è ancora grande attenzione nei suoi confronti, e le tante manifestazioni di interesse pervenute da parte di gruppi internazionali lo dimostrano”. Ha confermato che si cercherà il supporto legale di uno studio di professionisti, specializzato in diritto internazionale e poli energetici (come abbiamo riportato qualche ora fa). “Il progetto dell’agrofotovoltaico pesa come una spada di Damocle sulla testa di questa amministrazione, ma vogliamo sbrogliare questa matassa e fare in modo che ne venga fuori qualcosa di realmente fruttuoso per l’economia dell’intera città” ha spiegato ancora l’avvocato. Baglieri, come aveva già fatto, ha dato disponibilità. “Il nostro obiettivo – ha detto – è puntare sul fotovoltaico in maniera seria e con garanzie ben precise, affidandoci solo a società che operano da tempo nel settore. Gela è un territorio valido e dalle enormi potenzialità e, quando il quadro normativo sarà chiaro, ci muoveremo di conseguenza”. L’agricoltura ormai in crisi nera per mancanza di acqua è un altro punto irrisolto, che continua a strozzare migliaia di operatori. Il sindaco ha chiesto un interessamento vero da parte della Regione. “La politica regionale si è completamente dimenticata di noi, accumulando ritardi enormi sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria degli invasi e portandoci al punto di sversare in mare acqua preziosissima, mentre tantissima gente è esasperata perché non arriva una sola goccia per irrigare. Chiedo, quindi, con forza – ha concluso – un tavolo tecnico per intervenire subito su questo e mettere in sicurezza gli invasi, una volta per tutte”. Sono tante le “incompiute” del territorio, in attesa che da Palermo battano un colpo. Sicuramente, Greco può contare sul supporto dei riferimenti Udc, che anche questa volta hanno fatto da tramite politico per arrivare al tavolo istituzionale. Sembra invece che non sia stato toccato un altro nodo, politicamente molto difficile, quello della gestione del sistema di Timpazzo.