Centro storico con “Sogno di una notte d’estate” e il Palio: “Questa è una città viva”

Gela. La giunta comunale ha incontrato i protagonisti della rassegna di eventi “Sogno di una notte d’estate” che da domani animeranno il centro storico, realizzata grazie ad un lavoro sinergico con la fondazione Federico II. “Una scelta – dichiara l’assessore alla viabilità Simone Morgana- per valorizzare i luoghi della ztl e le aree pedonali della città”. Il 24 agosto tanti gli eventi dislocati lungo corso Vittorio Emanuele e viale Mediterrano: laboratori per bambini, artigianato artistico locale, performance pianistica di Salvatore Giunta, esposizione di opere in terracotta e musica live della band locale Civico 94. Grande risalto è stata data alla mostra in memoria del maestro Antonio Insulla che si terrà in vico Mallia. Agli avvocati Antonio Gagliano e Lillo Giardina il compito di tratteggiare il profilo dell’artista accompagnati dalla chitarrista gelese Simona Malandrino. La mostra di pittura proseguirà anche domenica 25 così come i laboratori per bambini e gli stand dell’artigianato artistico locale.

In vico Mallia e Viale Mediterrano sarà inoltre possibile degustare vini di un’azenda locale. Chiuderà il week end la performance di Francesco Cafiso. All’incontro di oggi svoltosi nella pinacoteca comunale hanno partecipato anche gli organizzatori del Palio dell’Alemanna che quest’anno celebra l’ottava edizione.