Settefarine ed ex scalo ferroviario, ultimi passaggi burocratici: “Aggiudicazione efficace”

Gela. “Qualità abitare” è il programma di finanziamento che sta dando i principali riscontri, già durante l’amministrazione Greco e adesso con quella del sindaco Di Stefano. Tutti gli appalti, per un totale complessivo di circa trenta milioni di euro, sono stati affidati. Questa è la fase degli ultimi adempimenti burocratici. Così, il settore comunale governance Pnrr, guidato direttamente dal sindaco, ha finalizzato le procedure per il progetto che tocca la zona di Settefarine, “realizzazione passerella e viabilità cavalcaferrovie, area Fitness Outdoor, area PlayGround 0-14 anni-Stay Fit Over 60-Area Dog Park”, e per quello concentrato sull’ex scalo ferroviario, per il quale si prevede una totale riqualificazione anche delle aree limitrofe. I tecnici del settore e il dirigente Antonino Collura hanno rilasciato i provvedimenti di “avvenuta efficacia dell’aggiudicazione”. Gli appalti sono stati assegnati, al termine delle procedure, sul finire dello scorso anno.