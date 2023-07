Centrodestra allargato, progetto prende forma: ieri vertice, fronte alternativo a Greco

Gela. Una prima verifica, successiva al rientro a Palazzo di Città del sindaco Lucio Greco che non ha mancato di contestare energicamente la strategia politica del centrodestra intransigente. Ieri, i gruppi di quest’area politica si sono dati appuntamento. Non c’erano solo i pilastri della coalizione work in progress (FdI, FI, Lega e Dc), ma anche esponenti di Italia Viva e dell’area centrista confluita in Noi moderati. L’intenzione di un tavolo allargato si è rafforzata proprio dopo le dure dichiarazioni del sindaco Lucio Greco, che rientrato in municipio ha contestato “gli avventurieri” della sfiducia, chiamando in causa Forza Italia e Fratelli d’Italia ma anche i renziani di Italia Viva, indicati come fautori di un aumento dei costi del servizio rifiuti al punto da determinare la rottura del rapporto politico con l’amministrazione comunale. I toni dell’avvocato non sono per nulla piaciuti al centrodestra che lavora per l’alternativa alla sua amministrazione. Non si esclude, come aveva anche preannunciato il coordinatore Iv Rochelio Pizzardi, che tutti i partiti possano esporre le loro ragioni nel corso di una prossima conferenza stampa. Intanto, si cercherà di andare avanti lungo una strada comune, chiaramente rivolta alle prossime amministrative e al dopo Greco, che per il centrodestra della sfiducia e per centristi e renziani è già di attualità.