“Centrodestra compatto, si evitino soluzioni ibride”, Scuvera: “Nome per candidato FdI? E’ presto”

Gela. In settimana, il tavolo provinciale del centrodestra tornerà a riunirsi, dopo l’incontro degli scorsi giorni. La priorità rimane ufficializzare una coalizione compatta che si possa presentare allo start delle amministrative, in città così come in tutti gli altri Comuni della provincia che andranno alle urne. Da tempo, gli esponenti locali di quest’area concordano sulla necessità che un confronto costante parte pure a livello locale. “Io sono assolutamente d’accordo – dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera – del resto, ne ho parlato già diverse volte. Penso che il tavolo locale vada a rafforzare quello provinciale, ponendosi in continuità per avere una coalizione compatta. I temi della città li conosciamo. Dobbiamo individuare gli strumenti per risolvere questioni che si protraggono da anni. Questa è una fase essenziale perché una vittoria del centrodestra alle amministrative ci metterebbe direttamente in collegamento con le sponde del governo nazionale e con quelle del governo regionale. Il centrodestra è in continuità. Non dovremmo fare appelli che non servono a nulla. Sono fondamentali i fatti e da subito”. Per l’esponente meloniano, il centrodestra ha connotati precisi e i colori della Lega, di Noi moderati, di Forza Italia e della Dc. “Chiaramente, dobbiamo essere aperti ai movimenti, alle liste e a tutti i soggetti che si rivedono nel percorso di centrodestra, ad iniziare da chi ha sostenuto l’alleanza alle regionali dello scorso anno – sottolinea – si parte dai partiti del centrodestra. Moderati? Ci sono movimenti e gruppi che si rivedono nella nostra area. L’unico mio timore è che possa prevalere una soluzione ibrida, fatta di gruppi di centrodestra e centrosinistra, insieme solo per vincere e che non garantirebbero la governabilità. La città ha bisogno di un’amministrazione stabile e di un dialogo costante con Roma e con Palermo che la faccia uscire dall’isolamento. Il centrodestra unito può assicurare tutto questo”.