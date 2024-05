Casciana vicesindaco indicato da Cosentino, “tante sfide da affrontare con centrodestra unito”

Gela. È stato per diverso tempo il potenziale candidato a sindaco sotto il simbolo di Fratelli d’Italia. Alla fine, ha dovuto rinunciare per facilitare un percorso unitario della coalizione che appoggia l’ingegnere Grazia Cosentino. Vincenzo Casciana sarà capolista del partito alle amministrative e come riferito è stato indicato alla carica di vicesindaco. Ieri, durante l’inaugurazione del comitato elettorale, c’è stata l’ufficialità. “Si respirava un’aria di unità e determinazione mentre i sostenitori affollavano gli spazi dentro e davanti il comitato, manifestando il loro sostegno al candidato Grazia Cosentino. Questo evento non solo ha mostrato la forza e l’unità del centrodestra locale ma ha anche evidenziato le sfide e le speranze che ci attendono nel prossimo futuro.

Essere insignito ufficialmente della carica di vicesindaco non è solo un simbolo di fiducia da parte del candidato sindaco e dei rappresentanti del centrodestra – dice l’attuale capogruppo FdI – ma è anche una responsabilità ulteriore e un impegno nei confronti dei cittadini ai quali chiediamo fiducia. Abbiamo evidenziato la necessità di unire le forze e di lavorare con determinazione per affrontare le molteplici questioni che attanagliano la nostra città. È un momento che richiede visione, impegno e collaborazione tra tutte le parti coinvolte”. Ieri, tutti i riferimenti dei partiti hanno ribadito il concetto di un centrodestra che si rivede nell’ingegnere Cosentino, anche se l’area politica si è scissa con l’avvento di “Alleanza per Gela”.