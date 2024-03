Centrodestra tenta il forcing per il candidato, tavolo slitta: per l’intesa servono altri passi

Gela. I contatti proseguono, formali e informali. Nel centrodestra ci sarà fino alla fine il tentativo di non rompere il fronte unitario. La riunione ipotizzata per oggi, per bissare il tavolo di sabato scorso, non si terrà. È probabile che un confronto ci possa essere nei prossimi giorni, comunque entro il fine settimana. I meloniani, che sponsorizzano il capogruppo all’assise civica Vincenzo Casciana, difficilmente recederanno dall’intento di guidare la coalizione e possono trovare una sponda negli azzurri di Forza Italia, assertori del patto nisseno che ha determinato la candidatura a sindaco per le urne a Caltanissetta del candidato berlusconiano voluto dal parlamentare Ars Michele Mancuso. La contromossa doveva essere la leadership del partito della Meloni in città. Le variabili però non mancano. Gli alleati vorrebbero spazio e la possibilità di mettere sul tavolo alternative valide per la poltrona di primo cittadino. In questi giorni, non mancheranno i contatti con le segreterie provinciali e regionali. Già ieri, più di qualche perplessità è arrivata dal gruppo dell’ex parlamentare Ars Pino Federico. Come ha spiegato il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, non c’è stato un invito al tavolo per valutare il da farsi. Il gruppo intanto mantiene contatti “con altre forze” e non esclude piani differenti per una “giunta di rinnovamento”.