Certificazione AAMS: la licenza italiana per il gioco d’azzardo d’obbligo per ogni casinò

In questo articolo vedremo cos’è la certificazione AAMS (o certificazione ADM) in Italia, perché è obbligatoria e chi è l’ente che rilascia questa licenza italiana di gioco d’azzardo.

Cos’è AAMS?

L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), colui che rilascia la certificazione AAMS, è un organismo di regolamentazione che presidia diversi settori, tra cui il gioco d’azzardo.

In passato AAMS si occupava esclusivamente di tabacchi e altri monopoli legati al gioco, come Lotterie Nazionali, Lotto e Superenalotto. Negli ultimi anni, però, rientra tra i compiti di AAMS anche la regolamentazione del settore del gioco d’azzardo online.

Lo scopo di AAMS è quello di certificare la legalità dei vari operatori e promuovere il gioco responsabile, quindi monitorare il settore del gioco online e offline attraverso una serie di leggi molto restrittive.

Ad oggi, per poter operare nel settore del gioco d’azzardo in Italia, è necessario essere in possesso della certificazione AAMS, che viene rilasciata solo dopo alcune verifiche. Anche dopo l’approvazione ogni azienda deve effettuare controlli periodici e continui.

Certificazione AAMS: come ottenere la licenza italiana per il gioco d’azzardo?

Gli operatori che vogliono lavorare legalmente in Italia devono ottenere la licenza italiana di gioco d’azzardo, nota anche come certificazione AAMS. Queste aziende devono inoltrare ad ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato) una domanda accompagnata dai progetti della piattaforma di gioco e sostenere costi ingenti.

La richiesta del concessionario richiede:

Certificato rilasciato da un organismo di verifica autorizzato.

Una volta completata la verifica, l’ente di verifica autorizzato invia all’ADM i digest di messaggi relativi ai file critici.

ADM mette a disposizione dell’ente di verifica autorizzato una funzionalità specifica per inviare i dati critici, in modo che i controlli ADM possano essere eseguiti immediatamente per motivi di sicurezza.

Il report contiene i dati relativi alla valutazione della veridicità delle informazioni sui progetti.

La sezione “SGAD” dell’ente si occupa della certificazione delle piattaforme online, al fine di verificare il rispetto degli standard normativi a tutela dei giocatori. La normativa italiana prevede che la valutazione di conformità sia rinnovata annualmente con un monitoraggio costante nel corso dell’anno.

Dove trovare i casinò certificati AAMS?

Esistono molte piattaforme in cui è possibile giocare online, e tra queste è possibile trovare più casinò online certificati AAMS in Italia. Se vuoi assicurarti che la piattaforma su cui vuoi giocare sia certificata, puoi dare un’occhiata a questo elenco di casinò AAMS.

La certificazione AAMS e la certificazione ADM sono la stessa cosa?

Spesso è possibile sentire parlare di AAMS e ADM come due entità separate, ma la certificazione rilasciata è sempre la stessa licenza italiana di gioco.

Perché la certificazione AAMS è obbligatoria?

I casinò online devono avere la certificazione AAMS per operare in Italia. I casinò che risultano non conformi alla legge, e non sono in possesso di una licenza di gioco italiana, verranno bloccati e perseguiti legalmente.

Certificazione AAMS: creata per proteggere i giocatori

Quindi ora sappiamo cos’è la certificazione AAMS, cosa deve fare un’azienda per ottenerla e perché è obbligatoria.

Ma esattamente come protegge il giocatore?

Il casinò non scomparirà all’improvviso con tutti i soldi del giocatore nel conto.

La piattaforma su cui si trovano i giochi è stata controllata per possibili problemi di sicurezza.

Il casinò segue le procedure corrette per memorizzare tutte le informazioni personali.

Il giocatore può limitare la quantità di denaro da scommettere nel mese. Davvero importante per proteggere il giocatore da una spesa eccessiva.

L’RTP di ogni slot è impostato da AAMS e non dal provider.

AAMS si assicura anche che il generatore di numeri casuali funzioni correttamente.

Ogni transazione effettuata dal giocatore su un casinò certificato AAMS è protetta.

I siti di gioco certificati devono consentire ai giocatori di utilizzare almeno tre metodi di pagamento.

I giocatori devono avere accesso all’assistenza clienti e tecnica in italiano. Gli operatori hanno l’obbligo di offrire tutto il supporto necessario ai giocatori italiani sette giorni su sette.

I minorenni non possono essere accettati come giocatori da operatori autorizzati.

Le descrizioni dei giochi e delle regole dei casinò online devono essere comprensibili, chiare e trasparenti.

Dopo questa lista non è poi difficile capire perché protegge i giocatori.

È davvero importante assicurarsi sempre che la piattaforma sia sicura e certificata AAMS perché, se lo è, le possibilità di incorrere in problemi sono quasi nulle.