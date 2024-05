ROMA (ITALPRESS) – Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall’Immigration and Customs Enforcement, l’Agenzia statunitense per l’immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia. Il 65enne trentino, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, potrà rientrare in Italia dopo la conversione decisa nelle scorse settimane dalla corte d’Appello di Trento della sentenza americana.(ITALPRESS).Foto: Agenzia Fotogramma