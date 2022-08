Chinnici “La scelta del M5s impone nuove riflessioni per le Regionali in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Attraverso le primarie mi era stata affidata la guida di una coalizione che non esiste più. Tanta rispettosa e paziente attesa per ritrovarsi ora in uno scenario stravolto che di fatto azzera tutto e impone nuove riflessioni nel pochissimo tempo rimasto”. Così all’Italpress Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana per l’area progressista dopo avere vinto le Primarie, commenta la decisione del M5s di rompere l’alleanza e correre da soli alle regionali.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS).