Ex Asi, aziende chiedono risposte ai candidati a sindaco: “Troppo spesso abbandonate”

Gela. Nella lunga sequenza di dibattiti organizzati in presenza dei candidati a sindaco, ieri è stata la volta di un confronto con gli imprenditori, soprattutto con quelli insediati nella zona industriale ex Asi. Le emergenze sono all’ordine del giorno e dalle aziende (che non hanno comunque partecipato in massa) sono arrivate istanze che partono dalla necessità di maggiori servizi. L’ex Asi risente di un distacco notevole sia dagli uffici Irsap (che gestisce l’intero agglomerato) sia da quelli comunali. Più volte è stato ribadito un certo senso di “abbandono”. Maggiore pulizia delle aree e un sistema rafforzato di sicurezza sono altri punti posti nel dibattito. Rimane poi la forte incertezza dettata dai vincoli Sic-Zps. Il caso dell’area Nord2 è da tempo noto, sia all’ente comunale sia alla Regione. Manca ancora una connessione veloce internet e una richiesta di base è sulla fornitura idrica h24 (spesso è possibile averla solo ogni tre giorni).