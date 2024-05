“Qualcuno ha voluto il centrodestra diviso”, Sammito e Federico: “Non ci facciamo dettare condizioni”

“Il centrodestra non ha fatto scelte democratiche – spiega Federico – c’erano almeno due candidati in lizza per la corsa a sindaco. Vincenzo Casciana non ha aggregato e allora perché non è stata data la possibilità a Scerra, che sicuramente avrebbe avuto pieno assenso? E’ chiaro che le decisioni del centrodestra sono state prese altrove e non in tavoli cittadini. Io per primo sono stato escluso, nonoistante quanto fatto in questi anni. Se il centrodestra si fosse presentato compatto, avrebbe vinto al primo turno. Noi stiamo lavorando con buoni candidati e con liste competitive. Guardiamo alla città e ai problemi che incombono e non a quello che fa il centrodestra”. Federico però tiene a sottolineare che un certo richiamo politico comunque viene mantenuto. “Rimaniamo esponenti di centrodestra – conclude – e alle europee sosterremo candidati di quest’area politica”. Le urne delle amministrative e quelle delle europee, in città avranno un significato politico in più: bisognerà infatti analizzare i risultati per capire se fuori dai partiti ufficiali il blocco di “Alleanza per Gela” potrà avere i numeri per non farsi dettare condizioni dalle segreterie.