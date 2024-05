“Con Cosentino il centrodestra responsabile”, Licata: “Modello Lagalla, Morselli? E’ moderato”

Gela. “Una coalizione compatta e inclusiva. Un modello? Il nostro è più simile a quello del sindaco Lagalla a Palermo, con centrodestra e forze moderate”. Il commissario Dc Giuseppe Licata ha insistito parecchio affinché il patto largo moderati-centrodestra potesse puntare sull’ex dirigente comunale Grazia Cosentino. “Abbiamo cinque liste molto forti – aggiunge – è stato fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti ad avere un centrodestra responsabile che ha aperto anche ai moderati. Il nostro candidato a sindaco rispecchia questo percorso. Ci apprestiamo alla convention di domenica, per presentarci alla città ed esporre il programma davanti a tanti parlamentari e referenti regionali, compreso il presidente della Regione Schifani”. Licata esclude che il progetto sia politicamente snaturato, a seguito di ingressi di esponenti del gruppo del sindaco Lucio Greco. “L’adesione del consigliere Giuseppe Morselli, che ha scelto Italia Viva, non è affatto un problema. E’ da sempre un moderato e si rivede in questa area. Ha fatto una scelta ben spiegata dal coordinatore di Italia Viva Rochelio Pizzardi – dice inoltre – Forza Italia? Ogni gruppo ha scelto la strategia per la propria lista. Non entriamo nel merito delle decisioni sul numero di candidati. Siamo convinti che tutte le liste siano molto forti”.